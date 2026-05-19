كأس أمم إفريقيا للناشئين.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر للناشئين، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة منتخب المغرب للناشئين، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، في لقاء يسعى خلاله المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة في البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى:مالك عمرو

خط الدفاع:محمد جمال – آدم يوسف – عادل علاء – محمد السيد

خط الوسط:أحمد بشير – عمر فوده – عبدالله عمرو – يوسف عثمان

خط الهجوم:أحمد صفوت – أدهم حسيب

فيما ضمت قائمة البدلاء:

محمد عبيد – ياسين تامر – محمد نور – عمر عبدالرحيم – زياد سعودي – سيف المهدي – دانيال تامر – خالد مختار – عبدالعزيز خالد – أمير أبو العز.