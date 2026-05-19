رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور شريف مختار رائد طب الحالات الحرجة لفوزه بجائزة «الطبيب العربي»

قدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة جامعة القاهرة، خالص التهنئة إلى الدكتور شريف مختار، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية وطب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ورائد طب الحالات الحرجة في مصر والعالم العربي، بمناسبة فوزه بجائزة «الطبيب العربي» في مجال التميز والريادة والأثر المهني الطبي، والتي يمنحها مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية، تقديراً لمسيرته العلمية والمهنية الرائدة.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن اعتزازه والمجتمع الجامعي بهذا التكريم العربي الرفيع، مؤكدًا أن فوز الدكتور شريف مختار يمثل مصدر فخر واعتزاز لجامعة القاهرة ولقطاعها الطبي العريق «قصر العيني»، ويعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها الطب المصري على المستويين العربي والدولي، كما يجسد ريادة الجامعة كصرح أكاديمي عريق أسهم في تخريج أجيال من العلماء والأطباء الذين حملوا رسالة العلم والإنسانية داخل مصر وخارجها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدكتور شريف مختار يُعد أحد أبرز الرموز الطبية التي كان لها دور محوري في تأسيس وتطوير تخصص طب الحالات الحرجة في مصر والعالم العربي، إلى جانب إسهاماته البارزة في تطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي، وإعداده أجيالاً متعاقبة من الأطباء الذين يواصلون مسيرة العطاء والتميز.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق حرص جامعة القاهرة على دعم رموزها العلمية وتقدير إنجازاتهم، مشددًا على أن هذا التكريم العربي يمثل تتويجًا لمسيرة استثنائية من العلم والعمل، ويعزز من حضور الجامعة في المحافل الإقليمية والدولية، ويؤكد استمرارها في أداء رسالتها في خدمة المجتمع والارتقاء بالبحث العلمي والتدريب الطبي وفق أعلى المعايير العالمية.

ويُعد حصول الدكتور شريف مختار على جائزة «الطبيب العربي» تقديرًا مستحقًا لعطائه الممتد لعقود، ولدوره الريادي في ترسيخ دعائم تخصص طب الحالات الحرجة، بما أسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وترسيخ مكانة المدرسة الطبية المصرية كإحدى المدارس الرائدة في المنطقة.