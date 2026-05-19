قائد الجيش اللبناني يبحث مع مسؤول أممي مرحلة ما بعد "اليونيفيل" ويؤكد أهمية دعم لبنان

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، جيل ميشو، مع وفد مرافق، حيث تناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى مرحلة ما بعد قوات "اليونيفيل" والتحديات المرتبطة بالوضع الأمني الراهن.

وخلال اللقاء، أشاد ميشو بجهود المؤسسة العسكرية اللبنانية، معرباً عن تقديره للدور الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والتطورات الإقليمية المتسارعة.

من جهته، ثمّن العماد هيكل، وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية في مواجهة الصعوبات الحالية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.