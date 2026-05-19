يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بصحبة جنوب السودان، مالاوي، وأنجولا، والتي يشارك فيها 48 منتخب إفريقي



وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو 2027 حيص ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا

و جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا كالتالي :



تقام الجولة الأولى امام أنجولا والجولة الثانية امام جنوب السودان من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

بينما تقام الجولة الثالثة امام مالاوي من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

بينما تقام الجولة الخامسة امام أنجولا و الجولة السادسة امام جنوب السودان من 22 إلى 30 مارس 2027



