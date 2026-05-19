إبراهيم حسن: المنتخبات الأفريقية لم تعد سهلة وتركيزنا بالكامل على مواجهة بلجيكا في كأس العالم

منتخب مصر

وأضاف أن المنتخب يسعى للظهور بشكل قوي وتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة، في ظل حالة التركيز الكبيرة داخل المعسكر.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، التي أقيمت اليوم، عن تواجد منتخب مصر مع أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وتابع مدير منتخب مصر أن الفريق مستعد لأي بطولة أو تصفيات نشارك فيها، والمنتخبات الأفريقية تتطور للأفضل في السنوات الأخيرة، ولم تعد هناك منتخبات صغيرة، وهو ما ظهر جلياً في البطولات الأفريقية الأخيرة، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج.

وعلى صعيد آخر، أكد إبراهيم حسن أن تركيز منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، المدير الفني منصب حالياً بالكامل على بطولة كأس العالم 2026، والتي تنطلق 11 يونيو المقبل، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره، يوم 15 يونيو، بمواجهة بلجيكا.

مجموعة مصر فى كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.