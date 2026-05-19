قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن إقالة أرني سلوت بعد تصريحات محمد صلاح.. ما القصة؟
أنتظر منكم الفوز.. أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا: البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا
الصحة: مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا
الصحة: احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية
كيف كان حال النبي في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. اغتنم أعظم أيام الدنيا
أحمد موسى: السلالة المنتشرة من فيروس إيبولا قاتلة.. والعالم يتابع بقلق
الإمارات: لن نتسامح تحت أي ظرف مع أي تهديد لأمننا وسيادتنا
وزيرا صحة مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون في التدريب والرعاية
ارتفاع الوفيات | الصحة العالمية : تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية مثير للقلق
إعلام عبري : توقيع أمر إخلاء خان الأحمر يفتح باب أزمة دولية محتملة لإسرائيل
الجمل مديرا فنيا للاتحاد السكندري
مجنونة يا قوطة.. انخفاض في أسعار الطماطم بعد الارتفاع الأخير| اعرف الكيلو بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: المنتخبات الأفريقية لم تعد سهلة وتركيزنا بالكامل على مواجهة بلجيكا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد إبراهيم حسن، خلال تصريحات إذاعية، أن المنتخب الوطني جاهز للمشاركة في أي بطولة أو تصفيات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن المنتخبات الأفريقية شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ولم يعد هناك ما يُعرف بالمنتخبات الصغيرة.

منتخب مصر 

وأوضح إبراهيم حسن أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين ينصب حاليًا بشكل كامل على بطولة كأس العالم، التي تنطلق يوم 11 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المنتخب سيبدأ مشواره يوم 15 يونيو بمواجهة منتخب بلجيكا.

وأضاف أن المنتخب يسعى للظهور بشكل قوي وتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة، في ظل حالة التركيز الكبيرة داخل المعسكر.

وكان قد أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب جاهز لأي تحديات قادمة، ونلعب دائماً للفوز ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، التي أقيمت اليوم، عن تواجد منتخب مصر  مع أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وتابع مدير منتخب مصر أن الفريق مستعد لأي بطولة أو تصفيات نشارك فيها، والمنتخبات الأفريقية تتطور للأفضل في السنوات الأخيرة، ولم تعد هناك منتخبات صغيرة، وهو ما ظهر جلياً في البطولات الأفريقية الأخيرة، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج. 

وعلى صعيد آخر، أكد  إبراهيم حسن أن تركيز منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، المدير الفني منصب حالياً بالكامل على بطولة كأس العالم 2026، والتي تنطلق 11 يونيو المقبل، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره، يوم 15 يونيو، بمواجهة بلجيكا.

مجموعة مصر فى كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

منتخب مصر إبراهيم حسن المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

الدفاعات الاماراتية

الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لـ6 طائرات مسيّرة خلال 48 ساعة

الاتحاد الأوروبي،

مسؤول أوروبي سابق : عودة بريطانيا للاتحاد قد تكلفها مليارات الجنيهات

جي اي زد)

مصر تسلط الضوء على جهودها في التحول الأخضر في معرض "إيفات ميونخ"

بالصور

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد