المصري ينهي استعداداته لمواجهة الأهلي في ختام الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وسط حالة من التركيز والحماس داخل معسكر الفريق البورسعيدي.

وخاض لاعبو المصري المران الختامي تحت قيادة الجهاز الفني، الذي حرص على تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، بجانب التركيز على رفع الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين قبل اللقاء المنتظر.

وشهدت التدريبات الأخيرة حالة من الجدية والالتزام من جانب اللاعبين، في ظل رغبة الفريق في إنهاء مشواره بالدوري بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى المنافسين في البطولة.

أهمية مباراة الأهلي

وأكد الجهاز الفني للمصري أهمية المباراة باعتبارها المحطة الأخيرة في مشوار الفريق بالدوري هذا الموسم، مطالبًا اللاعبين بضرورة التحلي بالتركيز والانضباط داخل الملعب، واستغلال الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى الأهلي.