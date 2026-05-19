خالد الجندي: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم" تحذير إلهي شديد للناس في الأشهر الحرم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المسلمين مقبلون على أربعة أشهر حرم تتضاعف فيها الذنوب كما تتضاعف فيها الحسنات، وتُكثّف فيها العبادة، موضحًا أنها تشمل شهر رجب وثلاثة متتالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم.

خالد الجندي: الله عظّم الأشهر الحرم وخصّها بزيادة الحرمة

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الأشهر تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الإنسان، مؤكدًا أن من لا يلتزم فيها يعرّض نفسه للخطر، لأن الله سبحانه وتعالى عظّم هذه الأزمنة وخصّها بزيادة الحرمة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى قول الله تعالى: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم»، موضحًا أن هذا التعبير يحمل تحذيرًا شديدًا، يشبه في معناه قول القوي «ما تأذيش نفسك»، أي أنك إن خالفت ستجني الضرر على نفسك.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن المعصية في هذه الأشهر ليست كغيرها، لأنها تكون أعظم إثمًا، لافتًا إلى أن البلاء إذا جاء من الله لا يستطيع أحد دفعه، وقد يكون في الصحة أو الأهل أو غير ذلك.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأشهر لحكمة، وعلى الإنسان أن يتعامل معها بالتنفيذ لا بالاعتراض، موضحًا أن العقل السليم يسأل: ماذا أفعل؟ وليس: لماذا؟.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن مضاعفة الحسنات ترتبط بما في قلب الإنسان من تعظيم لهذه الأزمنة، فكلما دخل الشهر الحرام وهو مستحضر لفضله، جمع بين العمل الصالح وتعظيم الوقت.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى تفسير محمد بن جرير الطبري لمعنى الظلم، بأنه يشمل فعل المعاصي وترك الطاعات، مؤكدًا أن ظلم النفس يكون بتفويت العمل الصالح وارتكاب المعاصي في الزمن الفاضل.

وشدد الشيخ خالد الجندي على ضرورة الالتزام بحدود الله خلال هذه الأشهر، محذرًا من التعدي عليها أو التفريط فيها، لأن ذلك من أسباب قسوة القلب، مؤكدًا أن حياة القلب تكون بالالتزام بشرع الله.