بسبب ارتفاع سعرها .. بسمة وهبة تهادي جمهورها طماطم في "شكمجية مجوهرات"

قدّمت الإعلامية بسمة وهبة، هدية غير تقليدية للمشاهدين، قائلة بأسلوب يجمع بين الفصحى والعامية: “أنا آسفة إن أنا اتأخرت عليكم، بس والله كنت عايزة أبدأ الحلقة بهدية، واعتبروها بمناسبة العيد وكل حاجة”، موضحة أنها أحضرت بوكيه هدية مميز ومكلف.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الهدية موضوعة داخل “شكمجية بتاعة مجوهرات” تحتوي على مجوهرات بالفعل، مشيرة إلى أنها فكرت في تقديم فكرة مختلفة يمكن للناس الاستفادة منها، قائلة: “أي حد رايح يزور مريض أو يبارك ياخد من اللي أنا جيباه ده، مش لازم ياخد نص كيلو أو ربع كيلو، ممكن 2 جرام 3 جرام”.

كشف المفاجأة: الطماطم بدل الورد

وخلال فقرة تفاعلية مع الجمهور، قالت بسمة وهبة بأسلوب مرح: “عايزين تعرفوا جواها إيه؟ حزروا فزروا”، قبل أن تكشف عن المفاجأة قائلة: “3..2..1.. طلالالالا”، لتظهر الهدية وهي الطماطم، مضيفة: “شايف الحلاوة؟ شايف الجمال؟ دي حاجة غالية وتتجاب للغاليين”.

وتابعت وهبة مؤكدة أن الفكرة تقوم على استخدام الطماطم كبديل للهدايا التقليدية مثل الورد والشوكولاتة، قائلة: “أنا عايزة أقولكم فكرة حلوة، كل حد رايح يزور عيان أو رايح يبارك، بدل ما ياخد ورد أو شوكولاتة ياخد كيلو طماطم”.

رسالة خفيفة ومختلفة للمشاهدين

واختتمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على أن الهدية “مكلفة وصُرفت عليها”، داعية إلى تبني الفكرة بروح مرحة وغير تقليدية في المناسبات، في إطار تقديم محتوى خفيف يجمع بين الدعابة والابتكار في اختيار الهدايا.