بسمة وهبة تواجه معالج بحقنة القهوة: بتجرب على البشر؟

في حلقة مثيرة للجدل من برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، استمر الحوار الساخن مع ضيف الحلقة "أبو عبد الله منصور" المعروف إعلاميًا بـ"معالج بحقنة القهوة"، حيث تركز النقاش حول ما يسميه "الفرق قبل وبعد" استخدام الحقنة الشرجية وتأثيرها على الجسم.

وخلال اللقاء، طرحت بسمة وهبة سؤالًا مباشرًا بلهجة تجمع بين العامية والفصحى قائلة: «الفرق بين Before & After في الحقنة دي إيه؟»، في إشارة إلى ما يُتداول عن تغييرات سريعة في شكل الجسم، خاصة ما يتعلق بموضوع “الكرش”، لتفتح الباب أمام ردود مثيرة من الضيف حول طبيعة ما يقدمه.

ورد أبو عبد الله موضحًا بأسلوب عامي مباشر: «ما فيش حاجة بتحصل… بنقول للناس اعملوها في البيت»، مشيرًا إلى أن الفكرة - بحسب قوله - تعتمد على "تنظيف القولون" وخروج الفضلات، معتبرًا أن الأمر بسيط وليس معقدًا طبيًا، مع إشارته إلى مقولة دينية «المعدة بيت الداء والدواء»، دون تقديم توصيف طبي متخصص للحالة.

ثم انتقل الحوار إلى سؤال حول ما إذا كان يقوم بتجربة هذه الوصفات على الآخرين، لترد بسمة وهبة بوضوح: «بتجرب على البشر؟»، ليرد هو بالنفي مؤكدًا أنه جربها على نفسه أولًا، قائلاً: «أنا خفيت من عندي قولون وإمساك وبواسير»، في محاولة لتأكيد مصداقية تجربته الشخصية، بينما علقت وهبة بأن مظهره الحالي لا يعكس بالضرورة ما يذكره من نتائج.

واختتمت الحلقة بحوار متوتر عندما شككت بسمة وهبة في طبيعة النتائج المتداولة، قائلة: «أنت مش عايز تسمع ولا تجاوب»، بينما رد أبو عبد الله بأنه “لا يهرب من الإجابة”، قبل أن تنهي الإعلامية الحوار بكلمة شكر، في مشهد يعكس استمرار الجدل حول تلك الادعاءات المثيرة عبر الشاشات والمنصات الرقمية.



