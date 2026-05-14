أبو عبد الله منصور: مش باخد فلوس.. وبنشر وصفة "حقنة القهوة" في آلاف الفيديوهات

أكد أبو عبد الله منصور معالج بحقنة القهوة، أنه يتلقى اتصالات كثيرة ولا يستطيع الرد على الجميع بسبب الانتشار الواسع لمحتواه على السوشيال ميديا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّه يقدم وصفة لـ"خسارة الكرش"، وهي تعتمد على خلط الماء مع البن الخام بكميات محددة، زاعمًا أنها تساعد على "تنظيف القولون وخروج الفضلات بسرعة"، وهو ما عرضه في سياق حديثه باعتباره تجربة نشرها في آلاف الفيديوهات.

وتابع: : «أنا مش باخد فلوس من حد… وبقول للناس الوصفة دي من زمان»، موضحًا أن طريقته تعتمد على ما سماه "حقنة شرجية" بمكونات بسيطة، ومشيرًا إلى أنها "وصفة قديمة استخدمتها بعض الحضارات"، دون تقديم أي تأكيد طبي معتمد أو مرجعية علمية خلال الحوار.

وشهدت المداخلة بسمة وهبة بتعليقات متبادلة بين الطرفين، حيث واصلت بسمة وهبة الاستفسار عن تفاصيل المكونات وطبيعة استخدامها، بينما أصر أبو عبد الله على أنها "طبيعية"، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول ضرورة التحقق من مثل هذه الادعاءات قبل تداولها بين الجمهور.



