الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الروسية في كازان وتبحثان تعزيز التعاون الثقافي

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال الشرقاوي

التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بالسيدة أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية، على هامش مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة كازان، عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.


وناقشت الوزيرتان أوجه التعاون القائمة والمجالات المحتملة لتعزيزها، حيث أبدت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، اهتمامها بالمشاركة في الفعاليات الثقافية المصرية، بما في ذلك معارض السينما ومعارض الكتاب، بما يعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية الفعاليات الثقافية المصرية ذات الصلة.


وأعربت الدكتورة جيهان زكي عن حرصها على المشاركة في منتدى كازان والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى ما تتمتع به مدينة كازان، عاصمة جمهورية تتارستان، من إمكانات ثقافية وفنية كبيرة تعكس التنوع الثقافي والحضاري في روسيا، وكونها نموذجا رائدا في التعايش السلمي، بما يجعلها جديرة بأن تكون عاصمة الثقافة الإسلامية للعام الحالي.


كما أكدت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة أهمية الاستفادة من القدرات الروسية في مختلف المجالات الثقافية، مثل ترميم الأعمال الفنية بمختلف أنواعها، وتدريب الكوادر المصرية، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي بما يعكس تاريخ وثقافة البلدين ويعمق التواصل الحضاري بين الشعبين الصديقين.


ووجهت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، الشكر للدكتورة جيهان زكي، على حضورها ومشاركتها في اجتماع وزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، وأبدت اهتمام متحف «بوشكين»، وهو أحد أعرق المتاحف الفنية الروسية، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية في تنظيم معرض للفن القبطي في روسيا، يتضمن أعمالا فنية تعكس التراث القبطي في مصر، بما يحقق تكامل العرض الفني والثقافي للمعرض، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون مع معارض الفن المصري الحديث والفن التشكيلي، مثل متحف «محمود خليل»، بما يعكس الأهمية الفنية لتلك المتاحف، وهو ما رحبت به الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة.


وخلال اللقاء، وجهت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، الدعوة للدكتورة جيهان زكي للمشاركة في منتدى الثقافات، الذي سيعقد في مدينة سان بطرسبرج في سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه أحد أهم الفعاليات الثقافية الدولية في روسيا، وسيمثل فرصة لبحث المزيد من أوجه التعاون.


في المقابل وجهت الدكتورة جيهان زكى، الدعوة للوزيرة الروسية لزيارة مصر في أقرب وقت، وهو ما رحبت به الوزيرة الروسية، مشيرة إلى تقديرها البالغ للمشاركة الروسية في الاحتفالية التاريخية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة الروسية السيدة أولغا ليوبيموفا جمهورية تتارستان في روسيا

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

