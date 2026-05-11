الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تكريم عوض الشيمي وافتتاح معرض لأبرز أعماله بحضور وزيرة الثقافة

أحمد البهى

شاركت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، في احتفالية جمعية محبي الفنون الجميلة برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والتي أقيمت احتفاءً بالفنان الدكتور عوض الشيمي، تقديرا لدوره في إثراء فنون الحفر والجرافيك والرسم، إلى جانب إسهاماته التعليمية في تخريج أجيال من الفنانين والمبدعين.
وعلي هامش الاحتفالية افتتحت الدكتورة جيهان زكي المعرض المصاحب لأعمال الفنان عوض الشيمي، والذي تضمن مجموعة متنوعة تعكس تطور تجربته الفنية عبر مراحل زمنية مختلفة.


وأشادت الدكتورة جيهان زكي، بما تحمله أعمال الفنان عوض الشيمي من جماليات بديعة ودقة لافتة في التفاصيل، وقدرة متميزة على السرد البصري عبر أدواته الجرافيكية، التي استطاع من خلالها أن يجعل الفن جسرا يربط بين التراث والحداثة، وبين المحلي والإنساني في آن واحد.


 

من جانبه أبدى الفنان الدكتور عوض الشيمي بالغ سعادته وتقديره لكلمات وزيرة الثقافة وآراء الحضور، مؤكدا أن هذا التكريم يمثل حافزا جديدا لمواصلة عطائه الفني والإبداعي،والاستمرار في مسيرته التي كرسها للفن والإبداع.


وعقب افتتاح المعرض، قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والفنان أحمد نوار، بتقليد الفنان الدكتور عوض الشيمي "نوط فنان العام 2026"، في لحظة إنسانية مؤثرة تجسد مسيرة ممتدة من العطاء والإبداع.


وفي ختام الاحتفالية عبر الفنان الدكتور أحمد نوار عن سعادته البالغة بحضور الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، احتفالية الجمعية لتكريم "فنان العام 2026"، مؤكدا أن هذه المبادرة الجديدة بدأت بالفعل في ترك أثرها الإيجابي داخل الوسط التشكيلي.

الدكتورة جيهان زكي جيهان زكي وزيرة الثقافة احتفالية جمعية محبي الفنون

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

