قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: مقترح إنهاء الحرب مع واشنطن وفتح مضيق هرمز “سخي ومشروع”
الحرارة تصل 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأثنين
بقيمة 30 قرشا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر
صحة غزة: 3 شهداء و16 جريحا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة
بالذكاء الاصطناعي.. حمو بيكا يحتفي بزيارة ماكرون للإسكندرية
لاعب إهناسيا ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
هل يجوز أداء العمرة بعد الحج؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
محافظ القاهرة : هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد
مجلس الشيوخ يفتح الجلسة العامة لمناقشة خطة تأمين الثانوية العامة
تجديد حبس صاحب «بيت فاطم» بتهم الاتجار بالبشر وهتك العرض
مدبولي يتفقد مصنع إنتاج كابلات الكهرباء بالسادات
"بيتكوين" تستقر قرب 81 ألف دولار وسط ترقب لتشريعات أمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إحياءً لذكرى ميلاد توفيق الدقن.. صالون "كلام في السيما" بسينما الهناجر يحتفي بمشواره الفني

توفيق الدقن
توفيق الدقن
أحمد البهى

ينظم مركز إبداع سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من صالون "كلام في السيما" وذلك في السادسة مساء الخميس الموافق 14 مايو.

وتأتي الأمسية احتفاءً بذكرى ميلاد الفنان الكبير توفيق الدقن، أحد أبرز نجوم السينما المصرية، حيث يتناول الصالون محطات من مشواره الفني من خلال استعراض مختارات من أعماله السينمائية، وعرض عدد من اللقطات والأفلام التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته، إلى جانب مناقشات نقدية تسلط الضوء على أسلوبه الفني وتأثيره في تاريخ السينما المصرية.

ويشهد اللقاء حضور عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل، من بينهم المستشار ماضي توفيق الدقن، والأستاذ فخر الدين توفيق الدقن، إلى جانب الكاتب والناقد الفني رشدي الدقن، كما يشارك في الأمسية نخبة من الفنانين وصنّاع السينما، من بينهم المخرج مجدي أبو عميرة، والفنان محسن صبري، والفنان مجدي صبحي، ومدير التصوير والمخرج الدكتور محسن أحمد، إلى جانب عدد من الفنانين والمهتمين بالشأن السينمائي.

وتُقام الفعالية بحضور الجمهور مجانًا، مع إتاحة الدخول بأسبقية الحضور، في إطار حرص صندوق التنمية الثقافية على الاحتفاء برموز الفن المصري وإحياء التراث السينمائي للأجيال الجديدة.

مركز إبداع سينما الهناجر سينما الهناجر دار الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

الزمالك و اتحاد العاصمه

لاعب الأهلي السابق: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: حل أزمة رحيل توورب عن الأهلي مهمة ياسين منصور

شوبير

صراع الكونفدرالية.. شوبير يوضح موقف زد وسيراميكا

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

بالصور

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد