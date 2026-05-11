إحياءً لذكرى ميلاد توفيق الدقن.. صالون "كلام في السيما" بسينما الهناجر يحتفي بمشواره الفني

ينظم مركز إبداع سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من صالون "كلام في السيما" وذلك في السادسة مساء الخميس الموافق 14 مايو.

وتأتي الأمسية احتفاءً بذكرى ميلاد الفنان الكبير توفيق الدقن، أحد أبرز نجوم السينما المصرية، حيث يتناول الصالون محطات من مشواره الفني من خلال استعراض مختارات من أعماله السينمائية، وعرض عدد من اللقطات والأفلام التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته، إلى جانب مناقشات نقدية تسلط الضوء على أسلوبه الفني وتأثيره في تاريخ السينما المصرية.

ويشهد اللقاء حضور عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل، من بينهم المستشار ماضي توفيق الدقن، والأستاذ فخر الدين توفيق الدقن، إلى جانب الكاتب والناقد الفني رشدي الدقن، كما يشارك في الأمسية نخبة من الفنانين وصنّاع السينما، من بينهم المخرج مجدي أبو عميرة، والفنان محسن صبري، والفنان مجدي صبحي، ومدير التصوير والمخرج الدكتور محسن أحمد، إلى جانب عدد من الفنانين والمهتمين بالشأن السينمائي.

وتُقام الفعالية بحضور الجمهور مجانًا، مع إتاحة الدخول بأسبقية الحضور، في إطار حرص صندوق التنمية الثقافية على الاحتفاء برموز الفن المصري وإحياء التراث السينمائي للأجيال الجديدة.