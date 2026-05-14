أون لاين.. تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالمخدرات في المرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار فى المخدرات، وترويج نشاطه الإجرامى على عملائه فى المنطقة من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى.

تفاصيل القضية

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة من خلال حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص، تم تحديد وضبط مستخدم الحساب، وهو عاطل، مقيم فى منطقة المرج، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد إدارته للحساب المشار إليه، وكمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة وإدارته الحساب المشار إليه للاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.