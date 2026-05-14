النائب محمد فؤاد لـ"صدى البلد": الحق في رعاية " الكنبة " أصبح مقدما عن النظر لـ "الطفل"

قال النائب محمد فؤاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب: لكل المقترحات بمشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة احترامها ولكنها كانت غريبة على الآذان سواء في مصر أو في دولة آخرى ومنها إجازة الطلاق بعد 6 شهور ، ثم المادة التي تتحدث عن أنه ليس من حق الزوج أن يبرم الطلاق خلال 3 سنوات دون الرجوع إلى القاضي ، وهي أمور تحتاج إلى أن مقدم التشريع يشرح نفسه بشكل أكبر لأنه نص عجيب وغير مفهوم وهناك أمور ملتبسة.

وأضاف فؤاد خلال حواره لـ"صدى البلد": وبمطالعتي لمشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب العدل كان أكثر وضوحا في هذه الأمور ، حيث أنه تدخل بشكل قوي لضبط فكرة الزواج إعمالا بفكرة سلطان الإرادة ، بمعنى أن هناك طرفين دخلوا في علاقة وهذه العلاقة تشبه العلاقة التعاقدية على الزواج ويتفقوا على العديد من الأمور ، والعقد الحالي يسمح لهم بالاتفاق على العديد من الأمور ، ولذلك القانون يحاول يعطي صيفة تنفيذية لمثل هذه الأمور ، لكي لا ندخل في مسألة "القايمة" ، ويكون كل هذه الأمور من ضمن عقد الزواج.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب: وأرى أنه في تراثنا المجتمعي الحق في رعاية " الكنبة " أصبح مقدم عن الحق في رعاية "الطفل" ، حيث أننا نجلس مع بعض لكتابة " القايمة " ، ولكننا لا نجلس مع بعض لكي نتفق إذا حدث الطلاق ماهو مصير الطفل ، فأصبحت الكنبة والتلاجة والبوتاجاز مقدمين عن الطفل ، وبالتالي فإننا نتحدث عن أنه في مشروع قانون حزب العدل للأحوال الشخصية من الممكن أن يتم الاتفاق على مثل هذه الأمور ، وهذا ليس أمر غريب ، كما أن اتفاقات ما قبل الزواج هي أمور مهمة أن تكون موجودة لكي نقلل من فكرة التقاضي فيما بعد.