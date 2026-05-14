الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائب محمد فؤاد لـ"صدى البلد": الحق في رعاية " الكنبة " أصبح مقدما عن النظر لـ "الطفل"

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد
حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد
معتز الخصوصي   -  
تصوير إبراهيم قنديل

قال النائب محمد فؤاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب: لكل المقترحات بمشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة احترامها ولكنها كانت غريبة على الآذان سواء في مصر أو في دولة آخرى ومنها إجازة الطلاق بعد 6 شهور ، ثم المادة التي تتحدث عن أنه ليس من حق الزوج أن يبرم الطلاق خلال 3 سنوات دون الرجوع إلى القاضي ، وهي أمور تحتاج إلى أن مقدم التشريع يشرح نفسه بشكل أكبر لأنه نص عجيب وغير مفهوم وهناك أمور ملتبسة.

وأضاف فؤاد خلال حواره لـ"صدى البلد": وبمطالعتي لمشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب العدل كان أكثر وضوحا في هذه الأمور ، حيث أنه تدخل بشكل قوي لضبط فكرة الزواج إعمالا بفكرة سلطان الإرادة ، بمعنى أن هناك طرفين دخلوا في علاقة وهذه العلاقة تشبه العلاقة التعاقدية على الزواج ويتفقوا على العديد من الأمور ، والعقد الحالي يسمح لهم بالاتفاق على العديد من الأمور ، ولذلك القانون يحاول يعطي صيفة تنفيذية لمثل هذه الأمور ، لكي لا ندخل في مسألة "القايمة" ، ويكون كل هذه الأمور من ضمن عقد الزواج.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب: وأرى أنه في تراثنا المجتمعي الحق في رعاية " الكنبة " أصبح مقدم عن الحق في رعاية "الطفل" ، حيث أننا نجلس مع بعض لكتابة " القايمة " ، ولكننا لا نجلس مع بعض لكي نتفق إذا حدث الطلاق ماهو مصير الطفل ، فأصبحت الكنبة والتلاجة والبوتاجاز مقدمين عن الطفل ، وبالتالي فإننا نتحدث عن أنه في مشروع قانون حزب العدل للأحوال الشخصية من الممكن أن يتم الاتفاق على مثل هذه الأمور ، وهذا ليس أمر غريب ، كما أن اتفاقات ما قبل الزواج هي أمور مهمة أن تكون موجودة لكي نقلل من فكرة التقاضي فيما بعد.

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
