الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى المبرة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية

إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، زيارة مفاجئة إلى مستشفى المبرة بأسيوط، للاطمئنان على انتظام العمل ومتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وكان في استقباله الدكتور أحمد محمد عثمان، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بوسط الصعيد، والدكتور أحمد محمود مدير المستشفى، حيث تفقد عددًا من الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفى.

وشملت الجولة وحدة الهيموفيليا المخصصة لعلاج الأطفال المصابين بأمراض النزف الوراثي، والتي تضم غرفًا للفحص والعلاج الطبيعي والتثقيف الصحي والصيدلية، إلى جانب ثلاث غرف للحقن السريع بإجمالي 12 كرسيًا لتلقي العلاج.

كما تفقد المحافظ قسم الأورام الذي تم تجهيزه بأحدث الإمكانات الطبية، ويضم معملًا للصيدلة الإكلينيكية لتجهيز وتحضير الجرعات العلاجية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، فضلًا عن غرف للفحص والحقن والإقامة بإجمالي 53 كرسيًا للعلاج اليومي و14 سريرًا للإقامة الداخلية.

وتابع محافظ أسيوط سير العمل بوحدة القسطرة القلبية، التي تضم غرفًا لتحضير المرضى وإجراء القسطرة والتحكم والإفاقة، بالإضافة إلى الصيدلية والمخازن، ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، من بينها جهاز قسطرة، وأجهزة مونيتور ورسم قلب وإيكو وتنفس صناعي وصدمات كهربائية.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المرضى ومرافقيهم للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، مشيدًا بجودة الرعاية الصحية، ومستوى النظافة العامة، والالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومؤكدًا أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، خاصة أدوية مرضى الأورام.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية ودعم جهود تطويرها بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لجميع المواطنين.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية في جميع المستشفيات، وتوفير الإمكانات اللازمة للفرق الطبية، بما يسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة لأهالينا في مختلف القرى والمراكز.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد عثمان، مدير عام الفرع، أن الزيارة تعكس حرص محافظ أسيوط على المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الطبية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن مستشفى المبرة بأسيوط تشهد تطويرًا متواصلًا في مختلف التخصصات والتجهيزات الطبية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات علاجية متقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد.

