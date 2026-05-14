سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بخلية القطامية الإرهابية.. في هذا الموعد

تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، للشهود في محاكمة 25 متهما فى القضية رقم 194 لسنة 2025، جنايات القطامية، القضية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان بالقطامية، بجلسة 8 أغسطس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة الإرهابية.