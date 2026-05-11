وائل جسار ضيف محمود سعد غدًا

يحل، غدًا ، الفنان اللبناني وائل جسار، ضيف علي برنامج كامل العدد، من تقديم الإعلامي محمود سعد.

ومن المقرر تسجيل الحلقة علي مسرح الفلكي، علي ان يتم اذاعتها علي منصة الجزيرة 360 درجة.

أعلن الإعلامي محمود سعد حذف فيديو حلقة الدكتور ضياء العوضي من قناته على يوتيوب، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن منع نشر أو تداول أي محتوى خاص به.

وكتب محمود سعد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «بناءً على اتصال من المستشار ياسر معبدي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تم حذف فيديو حلقة د. ضياء العوضي من قناة اليوتيوب، التزامًا بقرار المجلس بمنع نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للدكتور ضياء العوضي».

ولم يكشف محمود سعد عن تفاصيل إضافية بشأن القرار أو أسباب منع تداول المحتوى الخاص بالدكتور ضياء العوضي