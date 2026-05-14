الاتحاد يتقدم على الاتفاق بثنائية بالشوط الأول بالدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهى فريقي الاتفاق والاتحاد وتشير النتيجة لتقدم الاتحاد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الاتحاد كل من حسام عوار وموسى ديابي في الدقيقتين 3 و19، وسجل هدف الاتفاق خالد الغنام في الدقيقة 26 من انكطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن سيرجو كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الرسمي لمواجهة الاتفاق، مساء اليوم في مدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين، في مواجهة قوية تحمل طموحات مشتركة للفريقين في سباق المراكز القارية.

كوكا بديلا في مواجهة الاتفاق ضد الاتحاد

وشهدت قائمة الاتفاق تواجد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا على مقاعد البدلاء، في حين يقود الخط الهجومي الفرنسي موسى ديمبيلي أساسيًا منذ البداية.

وفي المقابل، يدخل الاتحاد اللقاء بتشكيل قوي يقوده الثنائي الهجومي موسى ديابي وستيفن بيرجوين.

تشكيل الاتحاد في مواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

الدفاع: حسن كادش – دانيلو بيريرا – سيميتش – مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو – عوض الناشري – حسام عوار – ماريو ميتاي

الهجوم: موسى ديابي – ستيفن بيرجوين

تشكيل الاتفاق

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: عبد الله خطيب – جاك هندري – فرانسيسكو كالفو – مدالله العليان

الوسط: مختار علي – ألفارو ميدران – فينالدوم – جواو كوستا

الهجوم: خالد الغنام – موسى ديمبيلي

الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يمتلك الاتحاد أفضلية تاريخية واضحة في مواجهاته أمام الاتفاق بدوري المحترفين، بعدما حقق 17 انتصارًا من أصل 31 مواجهة، مقابل 7 انتصارات للاتفاق، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وسجل الاتحاد 57 هدفًا مقابل 34 للاتفاق، في دلالة على تفوق هجومي تاريخي للنمور.

ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 49 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 52 نقطة مع مباراة مؤجلة، في صراع مباشر على المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.

ويدخل الاتفاق المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد حصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات، بينما يسعى الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من المربع الذهبي.