اتحاد جدة يودع أبطال آسيا للنخبة بالخسارة أمام ماتشيدا الياباني

ودع فريق اتحاد جدة السعودي دوري أبطال آسيا للنخبة؛ بعد الخسارة أمام ماتشيدا الياباني، بنتيجة 0-1، في إطار دور ربع نهائي البطولة.

جاء هدف ماتشيدا عن طريق “تيتي ينجي” في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وخاض اتحاد جدة، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، ستيفن كيلر، حسن كادش.

خط الوسط: حسام عوار، فابينو تفاريس، ماريو ميتاي.

خط الهجوم: موسى ديابي، يوسف النصيري، روجر فيرنانديز.

ومن المقرر أن يواجه فريق ماتشيدا، الفائز من “بوريرام” و"شباب الأهلي الإماراتي" في الدور نصف النهائي.