اتحاد جدة يودع أبطال آسيا للنخبة بالخسارة أمام ماتشيدا الياباني

ودع فريق اتحاد جدة السعودي دوري أبطال آسيا للنخبة؛ بعد الخسارة أمام ماتشيدا الياباني، بنتيجة 0-1، في إطار دور ربع نهائي البطولة.
جاء هدف ماتشيدا عن طريق “تيتي ينجي” في الدقيقة 31 من عمر المباراة.
وخاض اتحاد جدة، المباراة، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: رايكوفيتش.
خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، ستيفن كيلر، حسن كادش.
خط الوسط: حسام عوار، فابينو تفاريس، ماريو ميتاي.
خط الهجوم: موسى ديابي، يوسف النصيري، روجر فيرنانديز.
ومن المقرر أن يواجه فريق ماتشيدا، الفائز من “بوريرام” و"شباب الأهلي الإماراتي" في الدور نصف النهائي.