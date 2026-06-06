فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة فرح الزاهد، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت فرح الزاهد، مرتديه فستان كاجوال طويل باللون الاصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت فرح الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد فرح الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي كتبها تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة فرح الزاهد