الرئيس اللبناني يدين استهداف دورية للجيش.. ويؤكد: اعتداء صارخ على السيادة

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية صباح اليوم، وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري، انضموا إلى قافلة من سبقهم من الشهداء العسكريين والمدنيين والأطفال والنساء ورجال الإسعاف والإنقاذ والإعلاميين الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الجنوب الغالي.

واعتبر الرئيس عون أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب، على الرغم من الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع.

وتقدم الرئيس اللبناني إلى قيادة الجيش وعائلات الشهداء بأحر التعازي، منوهاً بتضحيات الضابطين والعسكري الشهيد وسائر العسكريين الذين دفعوا دماءهم ثمناً للدفاع عن الوطن وسيادته، مؤكداً أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة.

ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.