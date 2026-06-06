استئناف رحلات الطيران بالكويت.. والخارجية تدين الهجمات الإيرانية المتكررة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية ، استئناف حركة الطيران بعد تعليقها مؤقتاً عقب الهجمات الإيرانية.

في وقت سابق، تم إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتاً كإجراء احترازي، وتم تحويل مسار 11 رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الكويتية وخطوط الجزيرة الجوية إلى مطارات قريبة، وفقاً لما ذكرته المديرية في بيان.

وقال مسؤولون كويتيون، إن الدفاعات الجوية للبلاد تتصدى لـ"تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية".

الحرس الثوري

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الهجمات على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين جاءت "رداً" على قيام طائرات أمريكية بدون طيار بضرب ميناء اتصالات في قشم وميناء في سيريك.

الخارجية الكويتية

قالت وزارة الخارجية الكويتية: ندين الاعتداءات الإيرانية المتكررة وآخرها فجر اليوم في تجاهل لمطالبات دولية بوقف العدوان.

أضافت الخارجية الكويتية: الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادتنا وأمننا وسلامة أراضينا وخرقا لقواعد القانون الدولي ونؤكد احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان أو تهديد.