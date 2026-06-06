بابا الفاتيكان يتوجه إلى إسبانيا في أول زيارة بابوية منذ 15 عاما

توجه بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، اليوم /السبت/ إلى إسبانيا في زيارة تستغرق ستة أيام، في أول زيارة بابوية لإسبانيا منذ 15 عاما.

وعرضت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لصعود البابا للطائرة التي ستقله إلى إسبانيا؛ حيث سيلتقي بالملك فيليب السادس، والملكة ليتيسيا، في القصر ​الملكي، ويلقي خطابا أمام البرلمان الإسباني.

ومن المقرر أن يتوجه البابا خلال الزيارة إلى مدينة برشلونة حيث سيفتتح برجا جديدا في كاتدرائية "‌ساجرادا فاميليا" الشهيرة.

وستكون المحطة الأخيرة من الزيارة في جزر الكناري، حيث يركز البابا على ملف الهجرة، ويلتقي مهاجرين وممثلين عن جمعيات إنسانية في "جران كناريا" و"تينيريفي"، قبل أن يعود إلى روما.