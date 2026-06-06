إسرائيل تغتال العميد وسام صبرة.. مصرع 6 شهداء و4 جرحى جنوب لبنان

أفادت وسائل الإعلام باستشهاد العميد في الجيش اللبناني وسام صبرة إثر غارة للاحتلال.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية باستشهاد ضابط في الجيش اللبناني وسائقه في غارة استهدفت سيارته على طريق الخردلي الجرمق.

فيما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية بارتقاء 6 شهداء و4 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدة السكسكية جنوبي لبنان.



ونفذت طائرات حربية إسرائيلية غارتين جويتين على بلدة سحمار في وادي البقاع الغربي شرق لبنان، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الغارات استهدفت حسينية، وقاعة دينية شيعية، ومقراً للكشافة في البلدة فجر اليوم.

أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون لبنانيون وصفحات إخبارية واجهات متاجر مدمرة ومبانٍ سكنية متضررة مجاورة للمواقع المستهدفة.

كما أظهرت لقطات أخرى وجود عناصر الدفاع المدني في المواقع بعد ساعات من الغارات.