الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ترسل شحنة من المساعدات الإغاثية إلى موزمبيق

أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية شحنة من المساعدات الإغاثية إلى جمهورية موزمبيق، وذلك لمساندة المتضررين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددًا من المناطق خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن أضرار إنسانية ومادية واسعة.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود الاستجابة الإنسانية في القارة الأفريقية.

وقام السفير محمد فرغل، سفير مصر في مابوتو، بتسليم شحنة المساعدات رسميًا إلى وزيرة الخارجية الموزمبيقية ومدير الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث (INGD).

ولاقت هذه الخطوة تقديراً رسمياً وشعبياً واسعاً من دولة موزمبيق الشقيقة.

وأكد الجانبان أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وتعمیق أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التضامن والتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، لا سيما في أوقات الكوارث والأزمات الطبيعية، حيث تسببت السيول في نزوح أعداد من السكان، فضلًا عن تأثر سبع مدن بشكل مباشر وتضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتضم شحنة المساعدات كميات من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية الأساسية، في إطار دعم جهود الإغاثة الإنسانية وتخفيف حدة التداعيات المعيشية التي تواجه الأسر المتضررة جراء الكارثة.

وأكدت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن هذه المبادرة تعكس توجه مصر الثابت نحو دعم الأشقاء من الدول الأفريقية، وترسيخ مبادئ التعاون والتكافل الإنساني، بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية واستعادة الاستقرار.

كما أعربت الوكالة عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب موزمبيق، متمنيةً سرعة تعافي المناطق المتضررة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت.