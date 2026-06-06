سنغافورة تؤكد عدم تأثر حركة الملاحة عقب غرق سفينة حاويات قبالة سواحل إندونيسيا

أعلنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة اليوم /السبت/ عدم تأثر حركة مرور السفن عبر مضيقي "ملقا" و"سنغافورة" في أعقاب غرق سفينة حاويات قبالة سواحل مدينة "باتام" الإندونيسية.

وأوضحت الهيئة - في بيان صحفي أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - أن السفينة التي تحمل اسم "جولدن ستار 1" والمسجلة في تنزانيا غرقت على بعد 6 كيلومترات من ساحل الجزيرة الإندونيسية مساء أمس الجمعة بعد امتلاء السفينة بالماء، مشيرة إلى أن السلطات الإندونيسية تمكنت من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم تسعة أشخاص.

وأوضح البيان أن حركة مرور السفن عبر مضيقي "ملقا" و"سنغافورة" لم تتأثر جراء الحادث، مؤكدة عدم ورود أي تقارير في الوقت الراهن عن حدوث تلوث نفطي في المياه السنغافورية. وأضاف البيان أنه تم إبلاغ السلطات الإندونيسية بذلك ويجري مراقبة الوضع عن كثب.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت بثا إذاعيا ملاحيا للسفن لحثها على توخي الحذر أثناء عبور المنطقة، والإبلاغ عند رؤية أي حاويات عائمة.