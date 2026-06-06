الطيران المدني الكويتي: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت فجر اليوم استمر لساعتين بسبب هجوم إيراني

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم /السبت/، عن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت للمجال الجوي الكويتي لمدة ساعتين عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة فجر اليوم.

وأشارت الهيئة - في بيان - إلى أن المجال الجوي الكويتي جرى إغلاقه منذ الساعة الرابعة والربع فجر اليوم السبت واستمر الإغلاق حتى الساعة السادسة والربع من صباح اليوم؛ كإجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم.

وأوضحت أن الجهات المعنية فعَّلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

وذكرت هيئة الطيران المدني الكويتي أنه جرى تحويل 11 رحلة تابعة لشركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة الركاب والطواقم الجوية وضمان استمرار العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأشارت إلى أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارا من الساعة السادسة والربع صباحا.

وأوضحت الهيئةأنه جرى إعادة الرحلات المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي.