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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تدين الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها والكويت

البحرين
البحرين
محمد على


أدانت البحرين إطلاق إيران سبعة صواريخ باليستية باتجاه أراضيها وأراضي الكويت في وقت مبكر من صباح السبت، واصفة ذلك بأنه انتهاك صارخ للسيادة وتهديد لأمن الخليج.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، قالت البحرين إن الصواريخ تم اعتراضها بنجاح وأشادت بيقظة قواتها المسلحة وقوات الكويت.

واتهمت إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026)، الذي أدان الهجمات الإيرانية وأي جهود لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية.

كما دعت البحرين إيران إلى التوقف الفوري عما وصفته بالهجمات غير المبررة، وفتح مضيق هرمز بالكامل دون قيود، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، والسماح لأكثر من 20 ألف بحار عالق بمغادرة المنطقة بأمان.

وأضافت أن صبرها "لا يعني الضعف" وأن الدفاع عن سيادتها خط أحمر، متعهدة باتخاذ جميع التدابير المشروعة لحماية أمنها.

البحرين الصاروخي الإيراني الكويت سبعة صواريخ وزارة الخارجية هرمز

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