تراجع عملة كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار منذ 17 عاما

تراجعت عملة كوريا الجنوبية "وون" أمام الدولار اليوم /السبت/، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 17 عاما، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، أن سعر صرف الوون مقابل الدولار الأمريكي بلغ 1559 في ختام التداولات التي انتهت في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) .. لتنخفض قيمة العملة المحلية بمقدار 19.9 وون عن إغلاق تداولات أمس، نتيجة لبيع المستثمرين الأجانب للأسهم الكورية الجنوبية، في ظل استمرار حرب إيران.

وخلال الجلسة، انخفض الوون لفترة وجيزة إلى 1561.5 مقابل الدولار الأمريكي .. فيما يعد سعر الإغلاق هذا الأعلى الذي يتم تسجيله منذ 6 مارس 2009 خلال ذروة الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت قيمة العملة الكورية الجنوبية بشكل حاد رغم تعهدات المسئولين السابقة بكبح التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي.

ويعتقد المحللون أن الضغط على الوون ينبع أساسا من موجة بيع الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب، وزيادة الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.