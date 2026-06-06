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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الصناعة السعودي: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع روسيا

وزير الصناعة السعودي
وزير الصناعة السعودي
أ ش أ

 أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، حرص المملكة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع روسيا.

جاء ذلك في تصريحات على هامش انعقاد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2026.

وقال الخريف ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم / السبت / ـ "إن مشاركة المملكة بوفد وزاري كبير في منتدى سان بطرسبرج يعكس حجم العلاقات المميزة بين السعودية وروسيا والتي نحتفل بمرور 100 عام على إقامتها".

وأشار إلى أنه لمس اهتماما من قبل المستثمرين الروس للاستثمار في المملكة في قطاعات مختلفة سواء الصناعة والتعدين والسياحة وقطاعات أخرى.

وأوضح أنه تم توقيع نحو 14 اتفاقية تعاون بين القطاع الخاص بين البلدين، فضلا عن توقيع 3 اتفاقيات تعاون على المستوى الحكومي.

يذكر أن الدورة التاسعة والعشرين للمنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج قد انطلقت الأربعاء الماضي في مركز إكسبوفوروم للمعارض والمؤتمرات..وتحل السعودية "ضيف الشرف الرئيسي" خلال دورة أعمال المنتدى لعام 2026.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف روسيا

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