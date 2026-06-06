قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوضة اللبس الأبرز.. 4 مطبات في انتظار وائل جمعة بـ الأهلي
تحذير عاجل.. 42 درجة مئوية ورياح بسرعة 60 كم/ساعة تضرب مصر خلال ساعات
لسداد غرامات الأبيض.. هيثم فاروق يقود حملة مليون و70 ألف زملكاوي
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية بمضيق هرمز.. تفاصيل
الجيش اللبناني: استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية على الجنوب
الرئيس السيسي يهنئ ملك الدنمارك ورئيسة وزرائها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رسميا.. أوكرانيا تعتذر لليونان عقب العثور على قارب مسيّر قرب إحدى جزرها
شوبير يكشف حقيقة راتب زيزو في الأهلي.. هل وصل 100 مليون جنيه؟
في عيد ميلادها.. لماذا أجهضت آمال رمزي نفسها 15 مرة؟
الصلاة على النبي.. اعرف أسرارا عن فضلها وهل لها حد معين؟
في غياب نيمار.. 8 معلومات بارزة عن ودية مصر ومنتخب البرازيل
سكن لكل المصريين 9.. طرح جديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط 30 عاما .. أنظمة السداد وأبرز شروط الحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان:استشهاد عميد في الجيش وسائقه وتصعيد الغارات الإسرائيلية على الجنوب

استشهاد عميد في الجيش
استشهاد عميد في الجيش
أ ش أ

 شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت) سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان ، مما أسفر عن استشهاد ضابط برتبة عميد في الجيش اللبناني وسائقه إثر غارة استهدفت سيارتهما على طريق الخردلي – الجرمق.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة الزرارية، فيما استهدفت مسيّرة اسرائيلية منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور. وتزامنت هذه الاعتداءات مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء الجنوب، وسط حالة من الترقب بين الأهالي.

ووسعت إسرائيل نطاق غاراتها لتشمل البقاع الغربي ومنطقة جزين، حيث شن الطيران الحربي للاحتلال غارتين استهدفتا حسينية بلدة سحمر ومقر الكشاف من دون تسجيل إصابات، قبل أن يعاود استهداف وادي جرنايا في منطقة جزين بغارة أخرى.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر الميداني على الجبهة الجنوبية وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

يش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد 628 مجلسا فقهيا بالمديريات الحدودية حول خطورة السوشيال ميديا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على امتحانات الثانوية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على امتحانات الثانوية ويتفقد لجان الطالبات في الهرم

متى رأس السنة الهجرية؟

متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448؟ اعرف موعد إجازتها

بالصور

200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

لوك كاجوال.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نور الزاهد
نور الزاهد
نور الزاهد

فيراري يفرض نفسه في التجارب الحرة ويشعل المنافسة قبل تأهيلات موناكو

فيراري
فيراري
فيراري

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد