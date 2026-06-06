لبنان:استشهاد عميد في الجيش وسائقه وتصعيد الغارات الإسرائيلية على الجنوب

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت) سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان ، مما أسفر عن استشهاد ضابط برتبة عميد في الجيش اللبناني وسائقه إثر غارة استهدفت سيارتهما على طريق الخردلي – الجرمق.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة الزرارية، فيما استهدفت مسيّرة اسرائيلية منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور. وتزامنت هذه الاعتداءات مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء الجنوب، وسط حالة من الترقب بين الأهالي.

ووسعت إسرائيل نطاق غاراتها لتشمل البقاع الغربي ومنطقة جزين، حيث شن الطيران الحربي للاحتلال غارتين استهدفتا حسينية بلدة سحمر ومقر الكشاف من دون تسجيل إصابات، قبل أن يعاود استهداف وادي جرنايا في منطقة جزين بغارة أخرى.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر الميداني على الجبهة الجنوبية وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات.