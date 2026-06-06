رسميا.. أوكرانيا تعتذر لليونان عقب العثور على قارب مسيّر قرب إحدى جزرها

قدمت أوكرانيا اعتذارًا رسميًا لليونان، اليوم السبت، بعد العثور على قارب أوكراني مسيّر بالقرب من جزيرة ليفكادا اليونانية المطلة على البحر الأيوني في مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن "أوكرانيا تؤكد التزامها بقواعد القانون الدولي ومبادئ السلامة البحرية المدنية، وتحرص على عدم وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وأكد المتحدث، أن أوكرانيا تظل ملتزمة بمواصلة تعميق العلاقات الودية الثنائية مع اليونان وإقامة حوار بناء في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد عثر صيادون في 7 مايو الماضي على زورق غير مأهول من طراز "ماجورا في 5" في المياه الواقعة قبالة الجزء الجنوبي من جزيرة ليفكادا في البحر الأيوني، وتم تسليمه إلى خفر السواحل اليوناني، الذي فتح تحقيقًا في الأمر.