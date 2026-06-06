رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتوطيد أواصر العلاقات مع السويد

أكد رئيس باكستان آصف علي زرداري، التزام بلاده بتوطيد أواصر العلاقات مع السويد، معربا عن ارتياحه وتقديره للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأشاد زرداري - في بيان نقله راديو باكستان اليوم /السبت/ - بالزخم الجاري في مسار العلاقات الثنائية، والحرص المتبادل على التنسيق المستمر، وتعزيز أطر التعاون المشترك خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاتصالات والمنسوجات والزراعة.

وأكد الرئيس الباكستاني أن بلاده تقدر علاقاتها الودية مع السويد، والتي تقوم على أساس متين من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بإرساء قواعد السلام الدولي.