زعيم كوريا الشمالية يؤكد أهمية تعزيز القدرات البحرية لردع أي حرب نووية

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أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أهمية تعزيز القدرات البحرية للبلاد لردع أي حرب نووية.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي - خلال زيارته للمدمرة البحرية "كانج كون" للإشراف على تجربة بحرية - على أهمية التطوير السريع للقوة البحرية؛ لتصبح قوة قادرة على الاضطلاع على نحو موثوق بجزء من ردع الحرب النووية.

وقال كيم - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /السبت/ - "إن بناء بحرية قادرة على توجيه الضربات المميتة إلى الأعداء فوق سطح الماء وتحته يعد هدفا جوهريا لخطة التنمية الدفاعية الحالية للحزب الحاكم التي تمتد لخمسة أعوام".

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية زيارة كيم، للمدمرة برفقة ابنته "جو آي"، وعدد من كبار المسئولين بالبلاد.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد تعهد خلال الأعوام الأخيرة بتعزيز القدرات البحرية لبلاده.

وفي شهر مايو من العام الماضي، أشرف كيم على محاولة تدشين للمدمرة "كانج كون" ولكنها باءت بالفشل، ليتم إصلاحها بعد ذلك وإعادة إطلاقها بعد نحو شهر.