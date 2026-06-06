قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية
مصر فى كأس العالم.. عودة الحلم العالمي بقواعد جديدة وتحديات غير مسبوقة
أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟
خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة مراقب للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تتحرك لإنقاذ الروبية بعد انهيار الأسهم وتسجيل العملة أدنى مستوى

السلطات المالية والنقدية في إندونيسيا
السلطات المالية والنقدية في إندونيسيا
أ ش أ

تعهدت السلطات المالية والنقدية في إندونيسيا بتكثيف جهودها الرامية لاستعادة استقرار العملة المحلية (الروبية) وجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، في محاولة لاحتواء موجة تراجع حادة شهدت هبوط الأسهم المحلية بأسرع وتيرة عالميا، وتراجع العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال محافظ البنك المركزي الإندونيسي، بيري وارجيو، في مؤتمر صحفي أمام البرلمان اليوم (السبت) ، إن السلطات ستعمل على الحفاظ على مستويات سيولة كافية في الأسواق، والتنسيق المشترك لرفع العوائد الاستثمارية بما يضمن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أن البنك يعتزم رفع سعر الفائدة المدفوع على الأموال الحكومية المودعة لديه لإدارة عبء الفوائد الصافية على الموازنة العامة بمرونة أكبر.

من جانبه، أكد وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودهي ساديوا، خلال المؤتمر، متانة الوضع المالي لبلاده، مشددا على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي والقوة الشرائية للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات الحكومية، وفقا لصحيفة "ذا إيدج"، في وقت يواجه فيه سوق المال الإندونيسي ضغوطا متزايدة جراء تراجع ثقة المستثمرين الدوليين، وسط مخاوف من التوجهات الاقتصادية المحلية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط العالمية، مما سرّع من وتيرة خروج رؤوس الأموال والعزوف عن الأصول ذات المخاطر العالية.

وسجل المؤشر الرئيسي للأسهم الإندونيسية هبوطا بنحو 39% مقارنة بمستواه القياسي المرتفع قبل خمسة أشهر، ليتصدر قائمة الأسواق الأسوأ أداء هذا العام بين أكثر من 90 مؤشرا عالميا تتابعها وكالة "بلومبيرج"، في حين تراجعت الروبية بنحو 8%، وتزامن ذلك مع سحب المستثمرين الأجانب لمليارات الدولارات من سوق السندات المحلية.

وأعادت موجة البيع الحالية إثارة المخاوف بشأن الجدارة الائتمانية السيادية لإندونيسيا، لاسيما مع ارتباك القواعد الجديدة لتصدير السلع الأساسية، وارتفاع تكاليف دعم الوقود وواردات الطاقة إثر صعود أسعار النفط، فضلاً عن اتساع التحقيقات المرتبطة ببرنامج الوجبات المجانية البالغة قيمته 15 مليار دولار.

في سياق متصل، التقى عدد من المسؤولين الإندونيسيين، من بينهم وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية المنسق إيرلانجا هارتارتو، بممثلين عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "إس آند بي" (S&P Global Ratings) في جاكرتا، لبحث الآفاق المالية وملاحظات الوكالة بشأن مدفوعات الفائدة الحكومية.

وتحتفظ الحكومة الإندونيسية حاليا بنحو 300 تريليون روبية (ما يعادل 16.6 مليار دولار) مودعة لدى البنوك الحكومية الكبرى، يوجه جزء منها لدعم نمو الإقراض وشراء السندات السيادية لتنشيط الاقتصاد وضمان مستويات الطلب على أدوات الدين المحلية.

إندونيسيا السلطات المالية والنقدية في إندونيسيا محافظ البنك المركزي الإندونيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

حسن المستكاوي

بعد وعكته الصحية.. كريم رمزي يروي كواليس محادثته مع حسن المستكاوي

عبد الله السعيد

محمد حمدي زكي: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وعبدالله السعيد أفضل لاعب بمصر

ميلا

الكاميروني روجيه ميلا يتصدر قائمة أكبر الهدافين سنا في كأس العالم

بالصور

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد