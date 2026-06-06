يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على الرئيس اللبناني جوزيف عون في منشور مكتوب باللغة العربية، مستخدماً اللهجة اللبنانية، متهماً إياه بتجاوز الواقع السياسي بعد أن قال عون إن طهران تستخدم لبنان كورقة مساومة مع واشنطن.

في رسالة على موقع اكس، كتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "يشتري من يقف ضده. يترك من سانده ويتبع من خنقه".

وكان عون قد صرّح سابقاً بأن المفاوضات كانت صعبة، لكن تم تحقيق اختراق كبير. كما اتهم إيران باستخدام لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.