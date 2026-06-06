(أكسيوس): ويتكوف وكوشنر يعقدان اجتماعًا سريًا مع خبراء نوويين في ولاية تينيسي

قال مسئولان أمريكيان لموقع (أكسيوس) الأمريكي، اليوم /السبت/ إن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، زارا المختبر الوطني في أوك ريدج بولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران.

وأضاف المسئولان الأمريكيان أنه تم تشكيل فريق يتكون من 100 خبير مؤخرًا للمشاركة في المفاوضات النووية إذا تم التوصل لاتفاق أولي، وقد زار ويتكوف وكوشنر المختبر للقاء أعضاء هذا الفريق وبحث الاستعدادت اللازمة حال التوصل لاتفاق نووي.

وأشار (أكسيوس) إلى أن البيت الأبيض يحاول التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات نووية متعمقة، كما يرغب أن يكون الخبراء على أهبة الاستعداد في حال بدء المحادثات.

وقال مسئول أمريكي أن الاجتماع الذي أجري في المختبر الوطني في أوك ريدج "لا يعني أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، ولكنه يدل على أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حاسمة للغاية وتوجد فرصة جيدة لإتمام الاتفاق، ويجب أن نكون مستعدين".

في السياق ذاته، قال مسئولون أمريكيون ومصادر إقليمية مطلعة إنه لا يزال يوجد خلاف بين أمريكا وإيران بشأن عدة تفاصيل تتعلق بمذكرة التفاهم، فيما قالت المصادر إن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة ولكن يظل من غيرالواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه إذا وصلت المفاوضات إلى المرحلة التالية، سيتعين على فريق الخبراء الذي التقى بمبعوثي ترامب أن يصيغ خطة بشأن التخلص من المواد النووية لدى إيران وكيفية كبح جماح برنامج تخصيب اليورانيوم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الخبراء النووين الذين التقوا بويتكوف وكوشنر شاركوا أيضًا في المفاوضات النووية التي أجريت مع إيران في سلطنة عمان.

وقد اتفق ويتكوف وكوشنر مع نظرائهما الإيرانيين، الأسبوع الماضي، على بنود مذكرة تفاهم لمدة 60 يومًا لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط وإجراء محادثات بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب والقيود على التخصيب مستقبلًا.