وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت ، في أعمال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمنعقد في لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك.

وتناول وزير الخارجية - فى الكلمة التى ألقاها خلال الجلسة - التداعيات الاقتصادية والتنموية المتزايدة للنزاعات والتوترات الجيوسياسية على مختلف دول العالم، خاصة الدول النامية، مشيراً إلى ما تسببه هذه الأزمات من اضطرابات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والسلع، فضلاً عن تشديد ظروف التمويل الدولية.

كما استعرض الوزير عبد العاطى التحديات التي تواجه العديد من الدول الأفريقية والنامية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد أعباء الديون ومحدودية الوصول إلى التمويل الميسر، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وزيادة قدرة مؤسسات التمويل والتنمية متعددة الأطراف على الاستجابة للتحديات المستجدة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي بما يدعم النمو المستدام بالقارة الأفريقية ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار والتنمية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي يضطلع به البنك في دعم القطاع الخاص والبنية التحتية المستدامة وأمن الطاقة والخدمات الأساسية، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود ودفع جهود التنمية.

كما رحب الوزير بمبادرة الاستجابة للنزاعات التي اطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الاقتصادات المتأثرة بالصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس أهمية التحرك متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.