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غضب لبناني.. الرئيس ورئيس الوزراء والجيش يدينون قتل العسكريين والمدنيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب لبناني.. الرئيس ورئيس الوزراء والجيش يدينون قتل العسكريين والمدنيين

جوزيف عون
جوزيف عون
محمد على

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استهداف إسرائيل دورية لجيشنا يعد انتهاك للسيادة رغم جهودنا في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات.

ودعا الرئيس اللبناني، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل وضمان احترام القوانين الدولية.

فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن  قلوبنا مشدودة إلى الجنوب ودولتكم لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: تحية لكل قرى الجنوب، وأقول لهم إن معاناتكم هي معاناتنا جميعا، ولا استقرار في لبنان طالما بقي الجنوب مهددا.

وذكر أن مطار رينيه معوض في الشمال ليس بديلا عن مطار الشهيد رفيق الحريري في بيروت، وإعادة فتح مطار رينيه معوض استعادة لمعنى الدولة.

وأكد أن استكمال اتفاق الطائف يتطلب أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، و لا مناطق منسية في لبنان بعد الآن ولا إنماء مؤجلا بعد اليوم.

وأكد اتجاه لبنان في دولة واحدة وفرص واحدة ومستقبل واحد لكل اللبنانيين.

فيما أكد  الجيش اللبناني، أن عدوان إسرائيل على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيدنا صلابة وعزما للتصدي لهذه المحاولات العدوانية، فهدف الاعتداءات إفشال الوصول إلى حل لإعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي.

وأكد  الجيش اللبناني ، استشهاد ضابطين اثنين وجندي في غارة إسرائيلية على آلية عسكرية في منطقة النبطية جنوبي البلاد.

الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن نواف سلام

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