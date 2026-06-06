محافظ الوادي الجديد تتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية في 14 لجنة

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية صباح اليوم، للعام الدراسي 2025/2026 بمختلف التخصصات النوعية، والتي يؤديها 2639 طالبًا وطالبة أمام 14 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشددت محافظ الوادي الجديد خلال متابعتها لسير الامتحانات بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان، والتأكد من كفاءة وسائل التهوية وتوافر مبردات المياه؛ بما يتيح بيئة امتحانية مناسبة للطلاب في أجواء من الهدوء والانضباط، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مواقف طارئة خلال هذه الفترة. وكذلك المرور الدوري على استراحات المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة للإقامة اللائقة.