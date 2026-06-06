قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 مليون دولار.. شركة الحفر المصرية تبدأ مهمة عمل جديدة في تركيا
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية
مصر فى كأس العالم.. عودة الحلم العالمي بقواعد جديدة وتحديات غير مسبوقة
أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟
خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نهلة الصعيدي تتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للوافدين

مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية
مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية
شيماء جمال

تابعت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، سير أعمال امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية (القسم العلمي) بمعاهد البعوث الإسلامية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية والاطمئنان على توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات الوافدين لأداء امتحاناتهم في يسر وانتظام.حيث أدى طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية امتحان مادة القرآن الكريم ضمن جدول امتحانات اليوم.

وخلال جولتها التفقدية، اطمأنت على انتظام اللجان والتزامها بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، كما تابعت مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات داخل اللجان، ومدى توافر سبل الراحة والرعاية اللازمة، بما يسهم في تهيئة بيئة امتحانية مناسبة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء.

اهتمام الأزهر بالطلاب والطالبات الوافدين

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب والطالبات الوافدين، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم، وتوفير المناخ التعليمي المناسب الذي يمكنهم من التحصيل العلمي والتميز الأكاديمي.

كما استطلعت مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين آراء عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، مؤكدة أهمية التحلي بالثقة والاجتهاد، ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق أعلى درجات التفوق.

شيخ الأزهر مستشارة شيخ الأزهر مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدي معاهد البعوث الإسلامية نهلة الصعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

بالصور

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد