نهلة الصعيدي تتابع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للوافدين

تابعت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، سير أعمال امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية (القسم العلمي) بمعاهد البعوث الإسلامية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية والاطمئنان على توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات الوافدين لأداء امتحاناتهم في يسر وانتظام.حيث أدى طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية امتحان مادة القرآن الكريم ضمن جدول امتحانات اليوم.

وخلال جولتها التفقدية، اطمأنت على انتظام اللجان والتزامها بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، كما تابعت مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات داخل اللجان، ومدى توافر سبل الراحة والرعاية اللازمة، بما يسهم في تهيئة بيئة امتحانية مناسبة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء.

اهتمام الأزهر بالطلاب والطالبات الوافدين

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب والطالبات الوافدين، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم، وتوفير المناخ التعليمي المناسب الذي يمكنهم من التحصيل العلمي والتميز الأكاديمي.

كما استطلعت مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين آراء عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، مؤكدة أهمية التحلي بالثقة والاجتهاد، ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق أعلى درجات التفوق.