رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على امتحانات الثانوية ويتفقد لجان الطالبات في الهرم

أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في معهد فتيات القدس بالهرم.

ورصدت عدسة “صدى البلد” مجموعة من الصور أثناء جولة رئيس قطاع المعاهد داخل لجان الفتيات بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال أحمد الشرقاوي، في فيديو خاص لـ"صدى البلد"، إنه تم الاستعداد جيدا لامتحانات الثانوية الأزهرية من الناحية الفنية والإدارية وكل ما يتعلق بالعملية الامتحانية.

وتابع: “كما تم تأمين مراكز الأسئلة على مستوى الجمهورية، ونتابع لحظة بلحظة العملية الامتحانية”، مشددا على الطلاب والطالبات بالالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بالامتحانات، وألا يضعوا أنفسهم في موضع ريبة أو شك.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

انطلقت صباح اليوم، السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، امتحانات مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

ويؤدي اليوم طلاب القسم العلمي في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحان في مادتي القرآن الكريم، والحديث، ففي الفترة الصباحية يؤدون امتحان القرآن وفي الفترة المسائية يؤدون امتحان الحديث.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، فيما تبدأ امتحانات القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.