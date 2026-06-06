متحدث "الأوقاف": الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الإدمان الرقمي

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان، أن الوزارة تكثف جهودها التوعوية لتعزيز التماسك الأسري وحماية الأبناء من مخاطر المؤثرات الحديثة، وفي مقدمتها الإدمان الرقمي، مشددا على أن الأسرة تمثل الحصن الأول في بناء الوعي وصون الأبناء من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

وقال رسلان - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - إن الأسرة المصرية تواجه تحديات متزايدة في ظل تعدد المؤثرات الحديثة التي باتت تنافس دورها التربوي والتوجيهي؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في تنشئة الأجيال وبناء الشخصية الوطنية.

وأضاف أن الإدمان الرقمي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الأسر في الوقت الراهن، لما يتركه من آثار سلبية على العلاقات الأسرية ومستوى التواصل بين أفرادها.. مؤكدا أن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ من داخل الأسرة عبر تعزيز الحوار والتواصل وترسيخ القيم الإيجابية.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت حملة توعوية موسعة لتعزيز التماسك الأسري ودعم الاستقرار العائلي، بمشاركة 26 قافلة دعوية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم الأسرة المصرية وترسيخ قيمها الأصيلة.

وأوضح أن القوافل الدعوية تستهدف تسليط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الانحرافات الفكرية والسلوكية، إلى جانب توعية الآباء والأمهات بدورهم في تنشئة جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات المعاصرة، فضلا عن تعزيز قيم الحوار والتفاهم وتحمل المسؤولية داخل الأسرة، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ البناء القيمي والأخلاقي للمجتمع.