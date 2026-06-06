بعد وعكته الصحية.. كريم رمزي يروي كواليس محادثته مع حسن المستكاوي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات الحالة الصحية للناقد الرياضي حسن المستكاوي.

وكتب الإعلامي كريم رمزي عبر حسابه على فيسبوك: "انا امبارح قبل ما ادخل الحلقة جالي تليفون من الغالي خالد المستكاوي.. قالي قول “الو”.. ودي كانت احلى الو اسمعها من سنين سمعت صوت حبيبي الغالي واطيب قلب واجدع شخص عرفته في الشغل والحياة عموما، استاذنا وابونا كلنا استاذ حسن المستكاوي".

وتابع: "اتكلمنا في الكرة.. وقولتله عادي مفاتكش كتير نفس كل حاجة … قالي "ايوة الحاجات اللي بتتعمل من ٥٠ سنة هي هي" وحشتنا قوي قوي يا استاذ.. والله مفتقدينك.. ربنا يديك الصحة والعافية وترجع تنور الدنيا تاني".

وعكة حسن المستكاوي الصحية

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.