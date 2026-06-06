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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة المحظورات في كأس العالم 2026.. ماذا يُمنع إدخاله إلى الملاعب؟

كأس العالم
كأس العالم
إسراء أشرف

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، كشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن مجموعة من الضوابط التي يتعين على الجماهير الالتزام بها عند دخول الملاعب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في إطار الخطة الأمنية الخاصة بالحدث العالمي.

وستُطبق إجراءات تفتيش دقيقة على جميع الحاضرين، مع منع إدخال عدد من المقتنيات التي قد تشكل خطرًا على السلامة أو تعطل سير المباريات، حيث تشمل القائمة الأسلحة بمختلف أنواعها، والمواد القابلة للاشتعال، والألعاب النارية، والقنابل الدخانية، والشماريخ.

كما حظرت اللوائح إدخال معدات التشجيع الصاخبة، مثل الأبواق وأدوات إصدار الضوضاء، إضافة إلى بعض الأغراض الشخصية كالكراسي القابلة للطي، والمظلات كبيرة الحجم، والعصي المستخدمة في التقاط الصور، والكرات القابلة للنفخ.

وفيما يخص الأمتعة، لن يُسمح بدخول الحقائب الكبيرة أو غير الشفافة، على أن تقتصر المقتنيات المسموح بها على الحقائب الشفافة أو المحافظ الصغيرة وفق المعايير المعتمدة من الجهات المنظمة.

وتشمل القيود أيضًا المعدات الإلكترونية الاحترافية وأجهزة التصوير المتخصصة والطائرات بدون طيار "درون"، إلى جانب أجهزة الليزر وأي أدوات قد تؤثر على راحة الجماهير أو سلامة المشاركين داخل المنشآت الرياضية.

وفي خطوة تهدف إلى تنظيم الخدمات داخل الملاعب، تقرر منع إدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج، مع السماح فقط بحمل زجاجة بلاستيكية شفافة وفارغة يمكن تعبئتها من نقاط المياه المتاحة داخل الاستادات.

وأكدت الجهات المنظمة أن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى مصادرة المقتنيات المحظورة أو منع صاحبها من دخول الملعب، بينما قد تصل العقوبات في بعض المخالفات الخطيرة إلى الإبعاد الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.

وتندرج هذه التدابير ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة خلال النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

كأس العالم 2026 مونديال 2026 بطولة كأس العالم محظورات كأس العالم

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