نجم الأهلي السابق: دجلة وبتروجيت كانا يستحقان التواجد ضمن السبعة الكبار

شدد محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، على أن هبوط الإسماعيلي لم يكن مفاجأة، مؤكدًا أن الدراويش يعانون من مشكلات وأزمات منذ سنوات، المفاجأة الوحيدة كانت هبوط حرس الحدود، خصوصًا وإننا كنا ماشيين بشكل جيد منذ بداية الموسم، والإسكواد بتاعنا قوي وإحنا نادي كبير ولنا مكانتنا في الدوري الممتاز بقالنا سنين، لكن غياب التوفيق وتغيير المدربين آثر علينا لحد ما الأمور خرجت عن السيطرة.

وتابع "حمدي زكي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا أعتقد أن أندية الشركات والمؤسسات تهدد تواجد الأندية الشعبية والجماهيرية، الموضوع يتلخص في نادي عنده قابلية للصرف ونظام عمل والكل يجتهد ويعمل ما عليه، وقتها ستجد نتيجة جيدة، وهنا لا فرق بين نادي شركات ونادي شعبي، الموضوع مش أموال فقط، لكنها نظام عمل وإدارة جيدة بلا أخطاء، القصة مش صعبة، أعتقد أن الأندية الشعبية والجماهيرية ستظل تعاني طالما أن هناك مجالس إدارات لا تعرف ماذا تريد؟.

وأضاف لاعب حرس الحدود: تفاجأت بأداء وادي دجلة وبتروجيت هذا الموسم، الفريقان كانا مميزان جدًا، فريق مثل وادي دجلة مع محمد الشيخ، فريبق يمتلك نظام عمل وطريقة لعب يواجه بها كل المنافسين أيا كانت أسماؤهم، لذلك تجده يستطيع مواجهة الكبار والتغلب عليهم.

وأنهى محمد حمدي زكي حديثه: بتروجيت مع سيد عيد نفس الأمر، نظام عمل وطريقة لعب لا تتغير بتغير المنافسين، فريق يعرف كيف يفوز بالمباريات، كيف يواجه خصومه، ماذا يفعل عند التقدم وعند التأخر وعند التعادل، المدرب لديه هدف والمنظومة كاملة تعمل من أجل تحقيق الهدف، لذلك وادي دجلة وبتروجيت كانا يستحقان التواجد في مجموعة البطل.