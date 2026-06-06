قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية
مصر فى كأس العالم.. عودة الحلم العالمي بقواعد جديدة وتحديات غير مسبوقة
أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟
خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة مراقب للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: دجلة وبتروجيت كانا يستحقان التواجد ضمن السبعة الكبار

محمد حمدي
محمد حمدي
ياسمين تيسير

شدد محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، على أن هبوط الإسماعيلي لم يكن مفاجأة، مؤكدًا أن الدراويش يعانون من مشكلات وأزمات منذ سنوات، المفاجأة الوحيدة كانت هبوط حرس الحدود، خصوصًا وإننا كنا ماشيين بشكل جيد منذ بداية الموسم، والإسكواد بتاعنا قوي وإحنا نادي كبير ولنا مكانتنا في الدوري الممتاز بقالنا سنين، لكن غياب التوفيق وتغيير المدربين آثر علينا لحد ما الأمور خرجت عن السيطرة.

وتابع "حمدي زكي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا أعتقد أن أندية الشركات والمؤسسات تهدد تواجد الأندية الشعبية والجماهيرية، الموضوع يتلخص في نادي عنده قابلية للصرف ونظام عمل والكل يجتهد ويعمل ما عليه، وقتها ستجد نتيجة جيدة، وهنا لا فرق بين نادي شركات ونادي شعبي، الموضوع مش أموال فقط، لكنها نظام عمل وإدارة جيدة بلا أخطاء، القصة مش صعبة، أعتقد أن الأندية الشعبية والجماهيرية ستظل تعاني طالما أن هناك مجالس إدارات لا تعرف ماذا تريد؟.

وأضاف لاعب حرس الحدود: تفاجأت بأداء وادي دجلة وبتروجيت هذا الموسم، الفريقان كانا مميزان جدًا، فريق مثل وادي دجلة مع محمد الشيخ، فريبق يمتلك نظام عمل وطريقة لعب يواجه بها كل المنافسين أيا كانت أسماؤهم، لذلك تجده يستطيع مواجهة الكبار والتغلب عليهم.

وأنهى محمد حمدي زكي حديثه: بتروجيت مع سيد عيد نفس الأمر، نظام عمل وطريقة لعب لا تتغير بتغير المنافسين، فريق يعرف كيف يفوز بالمباريات، كيف يواجه خصومه، ماذا يفعل عند التقدم وعند التأخر وعند التعادل، المدرب لديه هدف والمنظومة كاملة تعمل من أجل تحقيق الهدف، لذلك وادي دجلة وبتروجيت كانا يستحقان التواجد في مجموعة البطل.

الدوري وادي دجله حرس الحدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للحفاظ على مكانة البورصة المصرية بالأسواق العالمية

علي مهران، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: قرار مد وقف ضريبة الأطيان يعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري

محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ

اقتراح برغبة لتطوير قصر ثقافة فاقوس وتحويله إلى مركز ثقافي متكامل

بالصور

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد