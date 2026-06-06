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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انفراجة جديدة في الزمالك.. سداد دفعة لصلاح مصدق تمهيدًا لفتح القيد

صلاح مصدق
صلاح مصدق
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن تحرك جديد من جانب نادي الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد، بشأن صلاح مصدق.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يحول 400 ألف دولار، إلى صلاح مصدق، خلال ساعات، مع تعهد بدفع رقم مماثل، قبل منتصف أغسطس، وإفادة المحكمة الرياضية بالتسوية، أملًا في رفع القيد التأديبي".

وكان صلاح مصدق حصل على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باحقيته في مستحقاته المالية لدي نادي الزمالك مع عقوبة تأديبية للقلعة البيضاء بالحرمان من تسجيل اللاعبين لفترتين.
وافادت المصادر أن إدارة نادي الزمالك تواصلت مع وكيل اللاعب المغربي صلاح مصدق وجاري الاتفاق علي آلية لجدولة مستحقات اللاعب.
وذكرت المصادر أن وكيل اللاعب ابدي مرونة كبيرة فى حل أزمة صلاح مصدق بعد الرجوع إلى اللاعب.
ولفتت المصادر إلى أن نادي الزمالك يسابق الزمن من أجل تسوية ملف أزمة مستحقات صلاح مصدق وإرسال ما يفيد بذلك إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتقديمها إلي المحكمة الرياضية الدولية كاس من أجل إيقاف تنفيذ الحرمان من القيد فترتين.

من جانب آخر كان قد أكد فهمي بلحاج، محامي اللاعب صلاح مصدق، أن النزاع القائم بين موكله ونادي الزمالك هو نزاع قانوني بحت، ولا ينتقص من مكانة النادي أو تاريخه العريق، مشددًا على أن مثل هذه القضايا تحدث في مختلف الأندية العربية والأوروبية بهدف حفظ الحقوق المالية للاعبين.

صلاح مصدق الزمالك المحكمة الرياضية نادي الزمالك

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