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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصر الكلام انتهى.. 5 فرمانات في الأهلي بعد تعيين وائل جمعة مديرا للكرة

وائل جمعة
وائل جمعة
يسري غازي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين وائل جمعة مديرا للكرة خلفا لوليد صلاح الدين.

ومن المقرر وصول وائل جمعة مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي عقب عودته من قطر لمباشرة مهام منصبه في قادم الأيام.

ويبدأ وائل جمعة مهمته الجديدة مديرًا للكرة بالنادي الأهلي وسط العديد من التحديات والملفات المهمة التي تحتاج إلى حسم سريع، في إطار خطة الإدارة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر اتباع مجلس إدارة النادي الأهلي سياسة صارمة فى الموسم القادم وذلك بعد فقدان 4 بطولات وهي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة المحترفة.

وتحسم فى قادم الأيام إدارة النادي الأهلي هوية المدير الفني الأجنبي القادم بعد فض الإرتباط مع الدانماركي ييس توروب بشكل ودي خلال الساعات الماضية.

فرمانات داخل الأهلي

أول تحرك داخل النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد تعيين وائل جمعة مديرا للكرة التحضير لإقامة معسكر إعداد خارجي والبدء في ترتيبات المعسكرات والتي تتخللها خوض عديد المباريات الودية من أجل تجهيز الشياطين الحمر للموسم الجديد.

فيما تضمن ثاني التعليمات بمنع أية تصريحات إعلامية للاعبين إلا بإذن من وائل جمعة مدير الكرة لتفادي إحداث أية أزمات في صفوف الفريق.

وشملت التعليمات أيضا ضرورة الإنضباط التام في التعامل مع وسائل الإعلام لدى ظهور أي عنصر في الجهاز الفني أو مجلس الإدارة. 
 وتضمنت الفرمانات أيضا إعداد لائحة عقوبات جديدة حيال المقصرين في صفوف الشياطين الحمر إلي جانب لائحة المكافآت.

وتمحورت التعليمات أيضا في الموسم الجديد ضرورة وجود تنسيق تام بين وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة من أجل ترتيب كافة ملفات الموسم الجديد.

الأهلي وائل جمعة الدوري سيد عبدالحفيظ كأس الكونفدرالية

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