بطل مقاتل.. ميدو يوجه رسالة لـ وائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

هنأ أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، وائل جمعة على منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكتب ميدو عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مبروك لصديقي وأخي العزيز وائل جمعة العودة لبيته في المنصب والمكان الذي يليق به.. وائل جمعة بطل مقاتل محب للنادي الأهلي".

وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لوليد صلاح الدين، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء قرار تعيين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة.

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة.

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.