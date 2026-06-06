قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفرجوا عن أبو صفية.. رئيسة العفو الدولية تدين"القسوة" الإسرائيلية في غزة
تداول صور امتحان عربي الدبلومات الفنية بعد دقيقتين من توزيعه باللجان بتليجرام|التعليم:جاري التأكد
مراتي.. عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه بصور جديدة
موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة
الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر
حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين
انتهاكات وحشية إسرائيلية على لبنان تخلف 21 شهيدا
القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز
فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين
ذكرى رحيل محمود المليجي.."شرير الشاشة المصرية"
شوبير: مصطفى دفع ثمن اسمي.. والحضري الأفضل في تاريخ حراسة المرمى بمصر
بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطل مقاتل.. ميدو يوجه رسالة لـ وائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

ميدو
ميدو
سارة عبد الله

هنأ أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، وائل جمعة على منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكتب ميدو عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مبروك لصديقي وأخي العزيز وائل جمعة العودة لبيته في المنصب والمكان الذي يليق به.. وائل جمعة بطل مقاتل محب للنادي الأهلي".

وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لوليد صلاح الدين، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء قرار تعيين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي  ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي  

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة. 

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة. 

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.

وائل جمعة أحمد حسام ميدو الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

ابنه شيرين عبد الوهاب

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

ترشيحاتنا

الأهلي

مستقبل موهبة القلعة الحمراء على الطاولة.. تمسك أهلاوي وعروض خارجية ومحلية قوية

ييس توروب

ناقد رياضي يكشف كواليس اتفاق الأهلي مع توروب وتسوية الشرط الجزائي

ارني سلوت

كودي جاكبو يعلق على إقالة سلوت: “قرار مؤسف بعد موسم صعب”

بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد